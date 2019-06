Ascolti Tv Auditel: Gad Lerner in crisi perde metà spettatori dal debutto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del debutto de L'Approdo, condotto da Gad Lerner su Rai3 in seconda serata, sembrava lasciar intendere un trionfo e una rivincita del giornalista, dopo le mille polemiche e gli attacchi del Vicepremier Matteo Salvini, fra tutti.

All'esordio Gad aveva infatti conquistato 1 milione e 174mila spettatori con uno share del 7,4%, che nella seconda puntata erano calati leggermente a 912.000 spettatori con il 6.1%. La terza puntata era stata una spia allarmante con i suoi 608.000 spettatori e il 4.3% di share, e la quarta ha decretato il calo ormai fisiologico. Lunedì sera, infatti, L'Approdo si è fermato a 554.000 spettatori con il 3.88%, praticamente la metà degli ascolti dell'esordio.

Come già abbiamo fatto notare, si tratta pur sempre di seconda serata e le cifre rientrano nelle aspettative di rete per quella fascia oraria (oltre a superare programmi pompatissimi in prime time come A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà, che si è chiuso al 3,5% di share). E c'è da dire che il conduttore sceglie argomenti piuttosto ostici per le serate estive - lunedì sera si è discusso di questioni dantesche. Encomiabile senz'altro l'idea di portare la Cultura in Tv, ma del resto- sempre su Rai3 - Corrado Augias e Alberto Angela fanno lo stesso con risultati decisamente più entusiasmanti. Senz'altro, come avevamo paventato, con questo calo drastico di ascolti rispetto al debutto, per Lerner "l'approdo" sta assumendo inesorabilmente le caratteristiche di un naufragio. E Salvini gongola.