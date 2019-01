Spettacoli

Sabato, 26 gennaio 2019 - 09:37:00 Ascolti Tv Auditel: Gerry Scotti batte Paola Perego, Boom di Quarto Grado Chi vuole essere milionario? su Canale 5 batte Superbrain su Rai1, record Quarto Grado su Rete4, bene Italia's Got Talent, Crozza ok in replica di Marco Zonetti