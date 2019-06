Ascolti Tv: Hunziker si mangia Don Matteo, Augias batte Formigli-Del Debbio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 13 giugno 2019 vedono in prime time sfidarsi Don Matteo con Terence Hill e All Together Now con Michelle Hunziker e J Ax. Su Rai2 è stata la volta del film di Sabina Guzzanti La Trattativa Stato Mafia del 2014, mentre su Rai3 è andato in onda uno speciale sul Diario di Anna Frank presentato da Corrado Augias.

Su Rete4 è tornato Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio contentendosi la scena con Piazza Pulita di Corrado Formigli su La7. Italia 1 ha presentato il film 47 Ronin, Tv8 il film 2012 mentre sul Nove è andata in onda la pallavolo femminile valevole per la Nations League con la partita Italia - Russia.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Don Matteo ha radunato 2.433.000 spettatori pari al 13.4% di share, mentre su Canale 5 All Together Now ha conquistato 2.580.000 spettatori pari al 16.3% di share vincendo la serata. Su Rai2 La Trattativa Stato Mafia ha radunato 1.088.000 spettatori pari al 5.5% di share, mentre su Italia 1 47 Ronin ha totalizzato 1.004.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Diario di Anna ha segnato 1.174.000 spettatori pari a uno share del 6%, terzo programma più visto in prime time, battendo Rete4 con Dritto e Rovescio e i suoi 843.000 spettatori con il 5.3% di share e su La7 Piazza Pulita che ha convinto 931.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 il film 2012 ha radunato il 2.3% con 382.000 spettatori mentre sul Nove l’incontro di Volleyball Italia-Russia si è fermato a 435.000 spettatori (2.2%).