Ascolti Tv Auditel: Rai1 trionfa con Zingaretti. Crollano Ventura e Hunziker

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 29 maggio 2019 vedono in prime time Luca Zingaretti, questa volta interprete della fiction Il Giudice Meschino su Rai1 tornare a scontrarsi con il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, All Together Now su Canale 5, giunto alla terza puntata e versione italiana del format britannico in onda sulla BBC.

Su Rai2 abbiamo invece assistito alla semifinale di The Voice of Italy condotto da Simona Ventura con Gigi D'Alessio, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan e su Rai3 all'incontro di calcio Cittadella - Verona valevole per il campionato italiano di Serie B. Su Rete4 il ritorno di Paolo del Debbio con Dritto e Rovescio (ospite il Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini), in diretta concorrenza con Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7 (tra gli ospiti Pierluigi Bersani). Su Italia 1 è andata invece in onda una maratona di episodi della serie Lethal Weapon III.

Chi ha vinto la sfida Auditel? Vediamo i dati.

Il Giudice Meschino trionfa con il 22.4% di share, mentre c'è crollo per The Voice Of Italy, che si ferma al 7.4 di share. Su Rai3 la partita Cittadella – Verona si attesta al 3,25%, mentre su Canale5 cala ancora All Together Now ottenendo il 13,86% di share e 2,40 milioni di spettatori, su Italia1 Lethal Weapon ottiene una media del 3,97%. Su Rete4 Dritto e rovescio arriva al 6,07%, sfiorando La7 Piazza Pulita e il suo 6,49%.

Sette giorni fa, su Canale5 All Together Now calava rispetto, alla prima puntata, al 15,32% con 2,76 milioni, su Rete4 Dritto e rovescio si attestava al 4,60%, su La7 Piazza Pulita saliva al 6,20%.