Ascolti Tv Auditel: Conti e Incontrada fanno piangere la Hunziker

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 6 giugno 2019 vedono su Rai1 la seconda e ultima puntata dei Music Awards vincere in prime time con 3.157.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 All Together Now crolla a 2.245.000 spettatori pari al 12.8% di share. Mentre su Rai2 il giallo Morte sulla Scogliera convince 1.422.000 spettatori pari all’8.3% di share.

Su Rai3 la semifinale di UEFA Nations League Olanda-Inghilterra raduna 1.791.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4%, terzo programma più visto in prime time.

Su Rete4 Dritto e Rovescio convince 836.000 spettatori con il 5.1% di share, battuto da La7 con Piazza Pulita e i suoi 1.110.000 spettatori con uno share del 6.7%.

Sette giorni fa, All Together Now otteneva il 13,86% di share e 2,398 milioni di spettatori, su Rete4 Dritto e rovescio arrivava al 6,07% con 1.052.000 spettatori, sfiorando La7 con Piazza Pulita e il suo 6,49% con 1.160.000 individui all'ascolto.