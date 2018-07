Ascolti tv Auditel: GP F1 Gran Bretagna in replica: boom su TV8

TV: ASCOLTI, VINCE 'MIAMI BEACH' SU RAI E IL GP SU TV8 E' SECONDO - I dati Auditel di domenica 8 luglio

'Miami Beach', in onda su Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata tv domenicale, con 2.392.492spettatori e il 13.1% di share. Al secondo posto il Gran Premio di F1 Gran Bretagna (Silverstone) trasmesso da TV8, con 1.899.471 spettatori e il 10.87% di share. Terzo piazzamento per 'Il Marito che non ho mai conosciuto' su Rai2 con 1.527.015 spettatori e l'8.36% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Poldark' su Canale 5 (1.460.924 spettatori, share 8.51%), 'Io Sono Tu' su Italia 1 (1.034.000 spettatori, share 6.01%), 'Delivery Man' su Rai3 (755.000 spettatori, share 4.20%), 'Selvaggi' su Rete4 (691.000 spettatori, share 3.85%), 'Camionisti in Trattoria' sul Nove (433.826 spettatori, share 2.35%), l'omaggio a Carlo Vanzina 'Sotto il Vestito Niente' su La7 (413.098 spettatori, share 2.28%).

ASCOLTI TV - Rai vince prime time e 24 ore, a Mediaset la seconda serata. I dati Auditel di domenica 8 luglio

Nell'access prime time, su Rai1 'Techetechetè' haottenuto 3.268.000 spettatori con il 18.62% di share mentre su Canale5 'Paperissima Sprint' ha registrato 1.995.000 spettatori con l'11.45%di share. Nel preserale, su Rai1 'Reazione a Catena' è stato visto da 3.413.000spettatori con il 25.6% di share mentre su Canale 5 'MondialiMediaset' ha registrato 683.000 spettatori con il 5.3% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso sia in prime time (con6.526.000 spettatori contro 4.573.000) che nelle 24 ore (con 3.182.000spettatori contro 2.195.000) mentre Mediaset ha avuto la meglio inseconda serata (con 2.526.000 spettatori contro 2.494.000).