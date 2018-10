Ascolti Tv Auditel: Gramellini straccia Gruber e la coppia Gentili-Brindisi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 6 ottobre 2018 vedono il ritorno di un contendente nell'agone dello share, ovvero Massimo Gramellini con il suo programma in access prime time Le parole della settimana.

Programma che va a scontrarsi direttamente con Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 e Stasera Italia in onda su Rete4, condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, i quali come ogni fine settimana sostituiscono Barbara Palombelli alle redini del talk show targato Mediaset.

Secondo le rilevazioni Auditel, ieri sera, Gramellini ha ottenuto il buon risultato di 1.529.000 spettatori con il 7.2%, superando di netto Rete 4 con Stasera Italia Weekend che si è fermato a 872.000 telespettatori con il 4.1%, nella prima parte e a 846.000 spettatori con il 3.9% nella seconda. Ma battendo di ampia misura anche La7 con Otto e Mezzo che ha convinto 878.000 spettatori (4.1%).

Ottimo esordio per il giornalista e ottimo risultato per Rai3, ovviamente, ma oltre a questo dato assistiamo anche a un peculiare testa a testa fra il talk di La7 e quello di Rete4, quando invece durante la settimana quest'ultimo - con Barbara Palombelli alle redini - soccombe sempre allo stiletto verbale (e spesso calzato ai piedi) di Lilli Gruber. Segno che Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi sono più apprezzati della signora Rutelli che, per volere di Gerardo Greco e della nuova veste "politically correct" imposta da Silvio Berlusconi, li ha di fatto spodestati dalla conduzione del programma relegandoli nel fine settimana? Non è la prima volta infatti che, il sabato, il distacco fra i due talk concorrenti si fa meno evidente, ed è già capitato che Stasera Italia versione Weekend abbia prevalso su Otto e mezzo. Una dinamica interessante i cui sviluppi terremo d'occhio con attenzione nelle prossime settimane.