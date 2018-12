Ascolti Tv Auditel, Grande Fratello Vip: Bossari batte Nudo 30% a 21%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 10 dicembre 2018 vedono la finale del Grande Fratello Vip 3 raggiungere un punto di minimo nella storia del format, ovvero 3.446.000 spettatori pari al 21.9%.

In valori assoluti, infatti, la puntata di ieri che ha visto la vittoria di Walter Nudo è quella meno vista di tutte le altre edizioni (Vip e Nip) e, per share, si classifica al penultimo posto, sopra soltanto a quella del Grande Fratello 12, giudicato un flop assoluto.

Per giunta, l'ultima puntata di ieri perde nove punti di share e più di due milioni di telespettatori rispetto a quella che il 4 dicembre 2017 consacrò vincitore Daniele Bossari (5.569.000 spettatori con il 30,92% di share).

La stessa finale del 7 novembre 2016 che incoronò vincitrice del Grande Fratello Vip 1 Alessia Macari conquistò 5.050.000 spettatori per il 26,36% di share, ovvero quasi un milione e mezzo di spettatori e cinque punti di share in più rispetto alla puntata conclusiva di ieri.

Segnali di stanchezza del pubblico verso il format o edizione particolarmente debole per quanto riguardava i concorrenti? L'assenza di personaggi prorompenti come Cristiano Malgioglio si è sentita particolarmente, e in tutta probabilità la sensazione che tutto fosse già preparato a tavolino (come sottolineato più volte dal fuoco amico di Striscia la Notizia) ha senz'altro fatto il resto.

Archiviata l'avventura del loft esteso alle celebrità, ora le porte della casa più spiata d'Italia si riapriranno a breve per una nuova infornata di "sconosciuti", amministrati dalla padrona di casa Barbara D'Urso. Riuscirà Barbarella a riportare in auge la formula, giunta alla sua sedicesima edizione? Oppure si confermeranno le voci secondo cui Il GF Nip 16 non ci sarà per essere sotstituito da una nuova edizione della Fattoria? Non ci resta che attendere sviluppi.