Ascolti Tv Auditel: Grande Fratello Vip, la bestemmia non sarà punita

Gli ascolti Tv e i dati Auditel sono, fisiologicamente, la più essenziale priorità del Grande Fratello Vip, e soprattutto nell'edizione di quest'anno in cui lo share non è esattamente dei migliori.

Ecco perché il caso della "bestemmia misteriosa" rischia di finire in una bolla di sapone, con la produzione che ignora sapientemente lo "scivolone", il terzo nella storia del reality show dopo quelli di Marco Predolin e di Gianluca Impastato, entrambi espulsi.

In questo caso, il bestemmiatore è sulla carta "ignoto", visto che la sequenza incriminata nel quale si sarebbe consumato il "dramma" non è chiara e la presunta scurrilità è stata pronunciata in sottofondo, mentre scorrevano le immagini di Stefano Sala e Martina Hamdy, dalla voce di una terza persona non meglio identificata. O quasi.

Già, perché agli utenti dei social è parso di riconoscere nell'autore del turpiloquio Francesco Monte o in alternativa Fabio Basile, con maggior propensione a identificare il colpevole nel primo. Il che, se dovesse essere confermato, sarebbe un autentico disastro per il GF Vip, che in caso di espulsione perderebbe un pezzo da novanta con gravissimi danni agli ascolti già poco soddisfacenti.

Dopo varie ore di silenzio, il Grande Fratello ha poco fa rilasciato un comunicato, secondo il quale "Dopo attenta verifica [...] nessun concorrente ha pronunciato alcuna espressione ingiuriosa contraria al regolamento e alla morale".

Equa decisione o due pesi e due misure onde evitare la cacciata di un personaggio chiave di questa edizione? Il popolo della rete è diviso, ed è probabile che la vicenda resti aperta e riservi altre sorprese...