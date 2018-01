Ascolti tv Auditel, guai per le Parodi, torna la D'Urso e Domenica In trema

Gli ascolti Tv e l'Auditel della domenica stanno per subire l'arrivo di un ciclone. E quel ciclone è Barbara D'Urso con il suo Domenica Live, che torna su Canale 5 oggi pomeriggio dopo una lunga pausa festiva.

Barbarella è agguerritissima e ha già fatto sapere che il suo seguitissimo programma avrà un mare di novità. In primis, archiviato il Grande Fratello, il contenitore di Canale 5 ruoterà attorno alle anticipazioni dell'Isola dei Famosi che prenderà il via lunedì 22 gennaio prossimo venturo. Ma Barbarella avrà altre frecce al suo arco, fra le quali gli approfondimenti sulle elezioni politiche del 4 marzo con molti leader e candidati in studio.

Le sorelle Parodi, dal canto loro, tremano e vivono notti insonni. Domenica In ha infatti monetizzato ben poco in fatto di ascolti durante l'assenza di Barbarella, e oggi si vedono di nuovo minacciate dalla corazzata Domenica Live che ha fatto a pezzi sistematicamente la barchetta fallata di Domenica In.

Barbara D'Urso, insomma, è tornata a riprendersi ciò che è suo (per citare Gomorra) e Cristina e Benedetta possono solo assistere impotenti all'affondamento del loro piccolo "vasel".