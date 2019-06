Ascolti Tv Auditel: Hunziker chiude in bellezza e "scomunica" Don Matteo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 20 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo con Terence Hill toccare il 13,50% di share con 2,40 milioni di spettatori (precisamente nella prima puntata 2.612.000 e 13,03% di share e nella seconda 2.220.000 e 14,03%), mentre su Rai2 l'incontro di calcio Germania – Serbia valevole per il Campionato Europeo Under 21 raggiungere il 5,51% con 1.082.000 spettatori, su Rai3 il film Chef - La Ricetta Perfetta ha ottenuto invece il 6,52% con 1.256.000 spettatori. Su Canale5 All Together Now condotto da Michelle Hunziker e J Ax stravince invece la serata con il 19,12% e 2.710.000 spettatori chiudendo in crescita, su Italia1 la pellicola Autobahn - Fuori Controllo si assesta al 5,11% con 997.000 spettatori, mentre su Rete4 Dritto e rovescio con il padrone di casa Paolo Del Debbio raggiunge il 5,76% con 849.000 spettatori e su La7 Piazzapulita condotto da Corrado Formigli il 5,85% con una media di 1.136.000 spettatori.

Da segnalare in access prime time, Techetechetè su Rai1, con la puntata di Elisabetta Barduagni dal titolo Eva contro Eva dedicata alla rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, vincere lo slot con il 17,00% e 3.300.000 spettatori, battendo Paperissima Sprint su Canale5 che ha raccolto 15,64% e 3,04 milioni di contatti.