Ascolti Tv Auditel: il bomber Carlo Conti non lascia la Rai ma raddoppia

Carlo Conti non lascia la Rai, semmai raddoppia. Dopo le indiscrezioni che volevano il "bomber" di Rai1 in procinto di fare armi e bagagli per traslocare a Mediaset, ecco che lo stesso conduttore toscano smentisce tutto.

Conti, reduce dalla Corrida, sta per tornare infatti su Rai3 con la nuova edizione di Ieri e Oggi, nella quale riprenderà a raccontare il passato di personaggi celebri coadiuvato dallo sconfinato patrimonio Rai.

In attesa della ripresa di Techetechetè su Rai1, imitatissimo ma ineguagliabile capostipite del filone "nostalgia", ripresa prevista per i primi di giugno, ecco che, dal 16 giugno prossimo, le Teche del Servizio Pubblico torneranno sovrane con Conti e i suoi ospiti a Ieri e Oggi, ovvero Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore, Vincenzo Salemme e Lino Banfi.

E per suggellare il rapporto ininterrotto con Mamma Rai, Conti sta preparando i provini per la nuova edizione del fortunatissimo Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta del prime time di Rai1, che riprenderà dopo la pausa estiva.