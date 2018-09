Ascolti Tv Auditel: "Il cancro non è un dono", Nadia Toffa torna alle Iene

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 30 settembre 2018, oltre alla disfida tra Non è l'Arena in onda su La7 e Che tempo che fa su Rai1, dovranno fare i conti anche con il ritorno de Le Iene Show in prima serata su Italia1.

E la ripresa dell'irriverente programma segnerà la rentrée di un personaggio che, in questi giorni, ha scatenato un putiferio sui social network attirandosi gli strali di una nutrita parte del pubblico della rete. Parliamo di Nadia Toffa, ovviamente, che stasera riprende il suo ruolo di conduttrice (assieme a Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani) dopo la pausa forzata dovuta alla malattia. A quel cancro, vale a dire, che la Toffa ha definito improvvidamente "un dono" suscitando un'ondata d'indignazione e valanghe di commenti inferociti.

"Mi sono spiegata male" ha dichiarato perentoriamente annunciando il suo ritorno in Tv, "Il cancro non è un dono, ed è necessaria la chemioterapia per sconfiggerlo", ha sottolineato forse temendo di essere apparentata a personaggi controversi quali Eleonora Brigliadori, riconvertitisi a guru della "medicina alternativa".

Nadia Toffa sarà presente tuttavia solo nella puntata in onda la domenica sera, poiché nell'appuntamento infrasettimanale del mercoledì tornerà all'ovile dal 3 ottobre, dopo parecchi anni di assenza dalle Iene (che le portarono parecchia fortuna), Alessia Marcuzzi che sarà affiancata da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band.

Nella puntata di questa sera, intanto, Le Iene Show manderà in onda un attesissimo servizio curato da Matteo Viviani sul "parco dell'amore gay" a Milano, la cui anteprima è già commentatissima sulla pagina facebook ufficiale della trasmissione.