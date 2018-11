Ascolti Tv Auditel: il duo D'Urso-Salvini a Pomeriggio Cinque sbanca lo share

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 7 novembre 2018 vedono Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio Cinque imporsi come accade ormai quotidianamente sugli avversari.

Con l'ospitata di Matteo Salvini, chiamato da Barbarella a disquisire sul Dl Sicurezza (che ha incassato la fiducia al Senato) e sull'addio ad Elisa Isoardi (e alle polemiche sulla pubblicazione della foto-ripicca da parte di quest'ultima), il programma di Canale 5 ha addirittura sbancato.

Il colpaccio di Barbara D'Urso con l'intervista al vicepremier e Ministro dell'Interno ha infatti fruttato alla rete la bellezza del 19.5% con 2.204.000 spettatori nella prima parte, al 18.4% con 2.434.000 spettatori nella seconda e al 13.9% con 2.029.000 spettatori nella breve terza tranche del programma.

Dati da prime time, non solo da fascia pomeridiana, che testimoniano il successo inarrestabile del format ideato dalla D'Urso ben dieci anni fa e che, con il tempo, a conti fatti, non ha perso minimamente smalto. Il segreto? Un sapiente mix tra politica, cronaca, trash, "circo" e approfondimento serio, una miscela che il pubblico continua a tutti gli effetti, come del resto i numeri attestano, a gradire.

E con lo strategico invito a Salvini in studio nel momento topico dell'approvazione del Dl Sicurezza e delle polemiche per la foto della sua ex compagna, Barbara D'Urso dimostra di aver compreso abilmente una sacra legge del successo: la tempistica è tutto.