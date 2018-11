Ascolti Tv Auditel: Il Grande Fratello Vip chiude prima? Mediaset smentisce

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di questa edizione del Grande Fratello Vip non sono stati quelli sperati - almeno in prime time - e per la terza stagione del capostipite dei reality show con protagoniste le celebrità più o meno celebri, gli autori e la produzione se le sono inventate tutte per risollevare le sorti del programma.

Colpi di scena, inviti a ex fidanzati con liti annesse connesse (vedi il battibecco tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi), doppi appuntamenti infrasettimanali, e così via non hanno tuttavia sortito l'effetto voluto e lo show ha sempre preso la gara con la fiction di Rai1 il lunedì e il giovedì.

Ora è girata addirittura l'indiscrezione secondo la quale Mediaset avrebbe deciso di chiudere anticipatamente il programma, ovvero interromperne le trasmissioni il 10 dicembre anziché il 17 come previsto, come rivela il sito Davidemaggio.it.

Mediaset tuttavia smentisce categoricamente la voce con un comunicato stampa: "Nessuna chiusura anticipata per Grande Fratello Vip. Come previsto sin dall’inizio l’ultima puntata del reality, targato Endemol Shine Italy, andrà in onda lunedì 10 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5. Il programma ha totalizzato ad oggi una media di circa 3.400.000 spettatori e del 20% di share totale (21.43% di share sul target commerciale). Ottimi risultati che hanno portato i dodici appuntamenti previsti a un totale di quindici, in modalità raddoppio a giovedì alterni, facendo di questa edizione vip quella con il maggior numero di puntate".

E ancora: "I prossimi appuntamenti con Gf Vip sono fissati per: lunedì 19 novembre, giovedì 22 novembre, lunedì 26 novembre, lunedì 3 dicembre, lunedì 10 dicembre".

Del resto, se il Grande Fratello Vip non è risultato finora leader nella fascia oraria del prime time, il suo "indotto" frutta telespettatori e punti di share ai programmi che ne ospitano gli "approfondimenti" o i reduci delle eliminazioni, due fra tutti Pomeriggio Cinque e Domenica Live, condotti entrambi da Barbara D'Urso, che sfrutta mediaticamente il GF Vip per le sue battaglie Auditel del dì di festa e dei giorni infrasettimanali.

In questi giorni per giunta infuria inoltre la polemica innescata da alcuni ex inquilini della casa (Enrico Silvestrin, Maurizio Battista ed Elia Fongaro), secondo i quali gli autori e la produzione avrebbero deciso a tavolino un quintetto di protagonisti intoccabili (Francesco Monte, le gemelle Provvedi, Benedetta Mazza, Stefano Sala e Giulia Salemi), per garantirsi una fanbase solida e costante, a prescindere dall'andamento delle puntate. Il favorito resta sempre Walter Nudo, tirato in ballo anche da Lele Mora, il quale ha rivelato di aver agevolato la vittoria dell'ex modello all'Isola dei Famosi comprando i voti tramite i call center che controllava.

Indiscrezioni, ripicche, rivalse, agnizioni, vendette e così via, che - ascolti a parte - mantengono comunque vivo l'interesse dei telespettatori del GF Vip e degli altri programmi (Mediaset e anche Rai) che finiscono per occuparsene giocoforza.