Ascolti Tv Auditel: il Kilimangiaro inghiotte Quelli che il Calcio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 24 febbraio 2019 vedono, nella fascia pomeridiana, Camila Raznovich e il suo Kilimangiaro su Rai3 battere Quelli che il Calcio su Rai2.

La fortunata stagione della trasmissione di Rai3 continua con il risultato di ieri che ha visto infatti Quelli che il Calcio segnare il 7.6% con 1.207.000 spettatori, mentre Kilimangiaro otteneva 1.792.000 spettatori con il 10.7%.

Kilimangiaro per giunta, insidia da vicino anche gli ascolti de La prima volta condotto da Cristina Parodi su Rai1, e non è detto che Camila non sorpassi anche lei...