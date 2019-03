Ascolti Tv Auditel, Il nome della rosa in calo ma batte l'Isola dei Famosi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 11 marzo 2019 vedono in prime time tornare a fronteggiarsi Il Nome della Rosa, giunto alla seconda puntata, in onda su Rai1 e L'Isola dei Famosi su Canale 5.

Su Rai2 torna il varietà comico Made in Sud condotto da Stefano de Martino e Fatima Trotta, e su Rete4 Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro.

Sette giorni fa, Il Nome della Rosa conquistava il 27.4% di share con 6.501.000 spettatori, mentre su Canale 5 l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi raccoglieva 2.846.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione di Made in Sud partiva bene con 1.955.000 spettatori pari al 9.3% di share, e su Rete4 Quarta Repubblica totalizzava 884.000 spettatori con il 4.2% di share.

Chi vrà vinto questa settimana? Vediamo i dati.

Su Rai1 Il Nome della Rosa ha raggiunto 4.727.000 spettatori pari al 19.86% di share. Sconfitta l'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 si è fermato a 2.999.000 spettatori (17.31%). Su Rai2 Made in Sud superato quota 2 miloni (2.020.000 spettatori) con il 9.6% di share. Su Italia 1 John Wick tocca i 1.389.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Big Eyes arriva a 908.000 spettatori pari al 3.6%. Quarta Repubblica fa 874.000 spettatori con il 4.3% di share. Grey’s Anatomy 14 porta in dote a LA7 818.000 spettatori con uno share del 3.05%, nel primo episodio, e 746.000 spettatori con uno share del 3.16%, nel secondo episodio. Su Tv8 Quantum of Solace tocca i 530.000 spettatori con il 2.25%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni si ferma a 457.000 spettatori con uno share dell’1.7%.