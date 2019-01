Ascolti Tv Auditel: il rinnovato successo di Enrico Papi, re di share su Tv8

Gli ascolti Tv e i dati Auditel premiano costantemente Enrico Papi, approdato da tempo su TV8 con Guess My Age e La Notte dei Record con risultati a dir poco stellari.

L'ex conduttore di Sarabanda, miracolosamente intoccato dall'inclemenza del tempo e rimasto dopo tanti anni di carriera il simpatico e sbarazzino "ragazzo della porta accanto", miete infatti successi quotidiani con il suo game show "anagrafico" in onda nel preserale, con un boom di audience per Tv8, e ha chiuso il talent show La Notte dei Record qualche settimana fa con medie anch'esse da record per il canale.

Di grande successo, per giunta, la sua esperienza a Tale e Quale Show su Rai1 dove, esibendosi in vesti di cantante-imitatore, egli ha divertito il pubblico con ironia e autoironia. Sono moltissimi i telespettatori a chiedersi se Papi tornerà presto a Mediaset o magari anche in Rai con un programma tutto suo. Senz'altro, nel frattempo, a Tv8 sembra divertirsi un mondo e la sua vitalità contagia il pubblico a casa, e i dirigenti della rete, ben lieti dei risultati ottenuti dall'eternamente giovane Enrico.