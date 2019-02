Ascolti Tv Auditel: Il Tg2 di Sangiuliano batte Gruber e Stasera Italia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 16 febbraio 2019 vedono il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, in onda ovviamente su Rai2, battere in access prime time i due programmi di approfondimento politico in onda su La7 e Rete4, ovvero Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber, e Stasera Italia, condotto eccezionalmente nel fine settimana da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi.

Nel dettaglio, su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 900.000 telespettatori con il 4.1%, nella prima parte e 914.000 telespettatori con il 4% nella seconda parte, mentre su La7 Otto e Mezzo ha convinto 973.000 spettatori con il 4.3%. Il Tg2 delle 20,30 ha invece conquistato 1.270.000 spettatori con il 5.7% di share.

Un buon auspicio per il programma Tg2 Post che, fortemente voluto dal direttore della seconda rete Carlo Freccero e dallo stesso Gennaro Sangiuliano, da domani lunedì 18 febbraio seguirà direttamente il TG2 delle 20,30 e vedrà la conduttrice Francesca Romana Elisei sfidare Lilli Gruber e Barbara Palombelli.