Ascolti Tv Auditel: Insinna, re del venerdì, supera Bonolis e anche se stesso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 30 novembre 2018 hanno visto tornare ad affacciarsi sull'agone del prime time di Rai1 Flavio Insinna. Il conduttore dell'Eredità ha ripreso infatti, per il secondo anno consecuivo, le redini di Prodigi – La Musica è Vita, talent show che si propone di trovare giovani eccellenze nel campo della musica, per l'appunto, della danza e del canto. Accanto al conduttore, Nathalie Guetta, interprete del personaggio di Natalina della fiction Don Matteo e il piccolo Daniele Muzio (che vinse l'edizione dell'anno scorso in veste di cantante).

Spostato dal sabato sera al venerdì, il programma di beneficenza sponsorizzato dall'Unicef ha visto in giuria Pippo Baudo (nel ruolo di presidente), Serena Autieri, il coreografo Daniel Ezralow e il direttore d'orchestra e ambasciatore Unicef Peppe Vessicchio. E, dal punto di vista degli ascolti, ha dovuto vedersela con l'ultima puntata di Scherzi a Parte condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, che vedeva ospite della puntata l'ex segretario del Pd ed ex primo ministro Matteo Renzi.

Sfidando dunque Bonolis, ma anche il proprio predecessore Carlo Conti che, con Tale e Quale Show aveva dato parecchio filo da torcere a Scherzi a Parte, e il risultato è stato entusiasmante. Perché non soltanto, come prima di lui Carlo Conti, il Flavione nazionale è riuscito a sconfiggere Paolo Bonolis (malgrado la presenza in studio dell'ex premier), ma ha anche superato se stesso. Già, perché nel 2017, con Prodigi Insinna si era fermato al 12,20% mentre quest’anno ha ottenuto 3.275.000 spettatori pari al 16.1% di share, laddove l’ultima puntata di Scherzi a Parte si è fermata a 2.973.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Un successo che riscatta il conduttore dell'Eredità da un periodo burrascoso seguito a polemiche che avrebbero potuto danneggiargli irrimediabilmente la carriera, e dalle quali è invece uscito a testa alta. Bene ha fatto la Rai a rinnovargli piena fiducia, e congratulazioni a Flavio Insinna per aver abbinato filantropia e ottimi e vincenti riscontri Auditel.