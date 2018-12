Ascolti Tv Auditel: Insinna surclassa Gerry Scotti, L'Eredità batte The Wall

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 12 dicembre 2018 vedono consolidarsi un trend visibile negli ultimi giorni.

Flavio Insinna su Rai1 spopola nel preserale raggiungendo con L'Eredità - La Sfida dei Sette 3.072.000 spettatori (18.9%) e con L'Eredità 4.408.000 spettatori (22.5%). Superando di netto su Canale 5 Gerry Scotti con The Wall – Protagonisti che ha radunato invece 2.475.000 spettatori (15.9%) e The Wall che ha segnato 3.663.000 spettatori (19.1%).

Ben tre punti di share di vantaggio per Insinna rispetto a Scotti, che non sono un caso isolato. L'altro ieri, martedì 11 dicembre, La Sfida dei Sette otteneva 3.120.000 spettatori con il 19,25% di share contro i 2.677.000 e il 17.03 di Scotti, e totalizzava 4.716.000 spettatori con il 23.83% di share contro il 19.62% e i 3.808.000 di The Wall.

Ottimi risultati per il conduttore del programma di Rai1 che, dopo un 2017 piuttosto burrascoso, ha ritrovato il successo e la popolarità di sempre a tutto vantaggio di Rai1.