Ascolti Tv Auditel: L'Invasione delle ultrafiction Rai alla conquista del 2019

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del 2018 hanno visto la fiction Rai primeggiare rispetto alla concorrenza. E per il 2019, Viale Mazzini ha in serbo un'infornata di titoli altisonanti che daranno molto filo da torcere agli sceneggiati rivali.

Su Rai1 arriverà nientemeno che Il Nome della Rosa, tratto dal romanzo di Umberto Eco per la regia di Giacomo Battiato, con John Turturro nei panni del frate investigatore Guglielmo Da Baskerville e Rupert Everett in quelli dell'Inquisitore Bernardo Gui.

Quindi approderà sui teleschermi L'Aquila - Grandi Speranze per la regia di Marco Risi con Giorgio Tirabassi, una fiction che racconterà le peripezie di un gruppo di ragazzini desiderosi di ricominciare a vivere e a sperare dopo il terremoto nel capoluogo abruzzese.

La Compagnia del Cigno, per la regia di Ivan Cotroneo, vedrà invece tornare in prima serata Alessio Boni, severo direttore d'orchestra alle prese con un gruppo di adolescenti ribelli ma talentuosi che si riscattano attraverso la musica. Con lui anche Anna Valle e Giovanna Mezzogiorno.

Tornerà anche Daniele Liotti nei panni del Forestale Francesco protagonista dell'attesissimo Un Passo dal Cielo 5, così come Elena Sofia Ricci sotto il velo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, fiction di grande successo giunta anch'essa alla quinta stagione.

Su Rai2 grande rentrée del soprannaturale con La Porta Rossa 2, con Lino Guanciale nei panni dell'ispettore Cagliostro affiancato dalla bella e brava Gabriella Pession. Anche la fiction Suburra (già visibile in streaming su Netflix) approderà in chiaro su Rai2, portando in prima serata gli intrighi e i crimini della Roma più oscura. Nel cast Claudia Gerini, Filippo Nigro, Alessandro Borghi.

Su Rai3, grande attesa per la fiction comica scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, dal titolo I Topi.

Grandi titoli, attesi ritorni, validi registi, acclamati attori: la fiction Rai va alla conquista del 2019 armata di un forbidabile arsenale.