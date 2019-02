Ascolti Tv Auditel: L'Isola dei Famosi alla conquista della domenica sera

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 febbraio 2019 vedono un nuovo contendente in prime time. Eccezionalmente, e anche domenica prossima 10 febbraio, L'Isola dei Famosi sarà trasmessa in prima serata nel dì di festa.

Il programma Mediaset presentato da Alessia Marcuzzi, e prodotto in collaborazione con Magnolia, si scontrerà dunque con Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio su Rai1 e con Non è L'Arena di Massimo Giletti su Canale 5. Per la speciale puntata domenicale, gli autori hanno in mente una nutrita serie di sorprese e colpi di scena.

Leggiamo da un comunicato stampa ufficiale: "Sono passate poco più di due settimane dall’arrivo dei naufraghi sull’Isola e c’è già qualcuno che ozia un po’ troppo. I “fannulloni” saranno smascherati e gli “operai” invece premiati. Inoltre, come annunciato durante la scorsa puntata, al gruppo si uniranno Stefano Bettarini e Jo Squillo. I due diventeranno a tutti gli effetti naufraghi de “L’Isola dei Famosi” ma che ruolo avranno? Saranno parte della Ciurma o dei Pirati?"

E ancora: "Dopo il piccolo incidente avuto dal Divino Otelma, il pubblico avrà notizie sulla sua salute. Francesca Cipriani sarà lì con lui, mieterà qualche altra “vittima”? Per i Galeotti, reduci di #SarannoIsolani, è arrivato il momento della resa dei conti. Solo due persone infatti, un uomo e una donna, resterà sull’Isola. Chi avrà la meglio tra Alice, Giorgia, John e Yuri? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS".

"Inoltre" chiude il comunicato, "si scoprirà chi - oltre a Grecia Colmenares, nominata dal leader Paolo Brosio – andrà in nomination per volere della Ciurma".

A commentare in studio il dipanarsi delle, per citare Daniel Defoe e il suo Moll Flanders, avventure e disavventure dei famosi naufraghi, troveremo come al solito Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. E in collegamento dall’Honduras, come al solito, ci sarà l'ex finto naufrago Alvin, ora ufficialmente inviato del programma.