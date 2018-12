Ascolti Tv Auditel: L'Amica Geniale da guinness, naufragio Rai2 con gli chef

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 4 dicembre 2018 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della fiction L'Amica geniale, per la regia di Saverio Costanzo, sfidare Le Iene Show su Italia1, #Cartabianca su Rai3, DiMartedì su La7, Il Ristorante degli Chef su Rai2 e il film in prima Tv La Mummia su Canale 5.

Com'è andata la serata? Chi ha vinto e chi ha perso nell'agone dell'Auditel?

Su Rai1 L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha invece raccolto 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha convinto 611.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha ottenuto 1.886.000 spettatori (10.7%). Su Rai3 Carta Bianca ha radunato 1.286.000 spettatori pari a uno share del 5.9%. Su Rete4 Il Segreto totalizza 1.551.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 DiMartedì ha segnato 1.363.000 spettatori con uno share del 6.1%.

La scorsa settimana, la prima puntata de L’Amica Geniale faceva sempre boom con 7.092.000 spettatori pari al 29.3% di share. Il film su Canale 5 si fermava a 1.846.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Il Ristorante degli Chef crollava a 668.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Le Iene show otteneva 1.789.000 spettatori (9.6%). Su Rai3 #Cartabianca calava a 962.000 spettatori per il 4.2%. Su Rete4 Il Segreto raggiungeva 1.589.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 DiMartedì toccava 1.423.000 spettatori con uno share del 6.2%.