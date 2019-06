Ascolti Tv Auditel: La Champions stravince (in calo) e volano le soap di Rete4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 1 giugno 2019 vedono una prima serata prettamente "estiva", dopo aver archiviato i programmoni quali Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi, e il prime time è stato monopolizzato dalla finale di Champions League disputatasi tra Tottenham e Liverpool (e con la - seminuda - invasione di campo da parte della sexy modella Kinsey Wolanski).

Oltre al grande Calcio sull'Ammiraglia, su Rai3 è andata in onda una puntata speciale di Che Ci Faccio Qui di Domenico Iannacone intitolata Siamo Tutti Matti e dedicata al Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D'Ambrosi (ne abbiamo parlato qui). Il programma era preceduto da Le Parole della Settimana, condotto da Massimo Gramellini con Pierfrancesco Favino, Pierluigi Bersani e Massimo Giannini tra gli ospiti.

Su Rai2 è andato invece in onda il telefilm in prima Tv The Rookie, seguito dalla serie Bull, mentre su Rete4 sono tornate - in via eccezionale di sabato sera - le telenovelas Il Segreto e Una Vita.

Su Canale 5 è stato trasmesso il film cult degli anni Novanta Guardia Del Corpo con Kevin Costner e Whitney Houston, su Italia 1 il film Garfield 3 e su La7 la serie televisiva gialla Little Murders.

Chi ha vinto la sfida nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 la finale di Champions League Tottenham-Liverpool ha conquistato 5.659.000 spettatori pari al 27.2% di share, mentre su Canale 5 Guardia del Corpo ha totalizzato 1.866.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Rookie ha segnato 1.284.000 spettatori pari al 6.1% di share. A seguire Bull con 1.121.000 spettatori e il 6.1%. Su Italia 1 Una Vita da Gatto ha raccolto 953.000 spettatori (4.5%), mentre su Rai3 Che Ci Faccio Qui ha convinto 727.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Il Segreto raggiunge 1.350.000 spettatori con il 6.4% di share mentre Una Vita 1.139.000 spettatori con il 6%. Su La7 Little Murders ha invece totalizzato 404.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Da segnalare che, l'anno scorso, la finale di Champions League disputatasi tra Real Madrid e Liverpool conquistava 6.851.000 spettatori con il 32% di share, evidenziando un netto calo della finale di ieri sera.