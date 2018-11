Ascolti Tv Auditel: la Dandini torna su Rai3 e sgomina Rai2, Rete4 e La7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 8 novembre 2018 vedono il ritorno su Rai3 in prima serata di Serena Dandini con il revival del suo fortunatissimo programma La Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali 1988-2018.

In una serata ricca di proposte sugli altri canali, Pechino Express in primis su Rai2, diretto competitor della trasmissione della Dandini per target, e ben due talk show politici, uno su Rete4 e l'altro su La7, il ritorno della satira in prime time targata Dandini-Amurri-Brunetta si è dimostrato vincente, al punto che il trio di autrici e il cast di protagoniste fra le quali Francesca Reggiani, Lella Costa, Cinzia Leone, Tosca D'Aquino, Maria Amelia Monti, Sabina Guzzanti e così via, hanno portato Rai3 sul podio dei programmi più visti dopo L'Allieva 2 su Rai1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5.

La Tv delle Ragazze, dopo trent'anni, ha quindi battuto Rai2 con Pechino Express, Italia 1, Rete 4 con Viva L'Italia (ospite Matteo Renzi) e La7 con Piazza Pulita. Una partenza con i fiocchi, non c'è che dire, e fremiamo nell'attesa di vedere se, nelle prossime puntate, questo favorevole risultato tutto al femminile si confermerà.