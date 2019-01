Ascolti Tv Auditel: La Dottoressa Giò torna con inattesi colpi di scena

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 27 gennaio 2019 vedono tornare in prime time su Canale 5 la Dottoressa Giò con protagonista Barbara D'Urso. Il suo personaggio Giorgia Basile, nella terza puntata in onda questa sera, sarà messa a dura prova da una serie di colpi di scena inattesi che preparano la strada per il gran finale anticipato al 29 gennaio. Intrighi ospedalieri, manovre ambigue da parte dei nemici di Giò, passioni che nascono inattese e suspense saranno la cifra della nuova puntata.

La Dottoressa Giò torna a sfidare i suoi diretti concorrenti in prime time, ovvero Fabio Fazio con Che Tempo che Fa su Rai1 e Massimo Giletti con Non è L'Arena su La7. Come andranno gli ascolti di questa terza puntata vissuta sul filo del rasoio da tutti i personaggi che animano la fiction tornata dopo vent'anni alla ribalta? A domattina con il verdetto dell'Auditel.