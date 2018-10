Ascolti Tv Auditel: la Nazionale di calcio sostituisce Fazio e Giletti gongola

Gli ascolti tv e i dati auditel di domenica 14 ottobre 2018 vedono un mutamento fra i contendenti in prime time. Questa settimana, infatti, su Rai1 Fabio Fazio con il suo Che Tempo che fa non andrà in onda di domenica, bensì il lunedì successivo, 15 ottobre, per lasciar posto all'incontro di Uefa Nations League Italia Polonia.

Non è l'Arena, il competitor di Fazio condotto su La7 da Massimo Giletti, invece non si fermerà e gli autori si sono inventati uno stratagemma per arginare l'assalto del calcio. Il giornalista dedicherà infatti la puntata di domenica 14 ottobre alle donne, partendo dal presupposto che siano meno interessate al calcio rispetto agli uomini.

Eliminato per una volta il pericolo Fazio, e in attesa che arrivi quello più temuto de L'Isola di Pietro 2, la fiction con protagonista Gianni Morandi e, da questa stagione Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, che l'anno scorso superò negli ascolti sia Che tempo che fa sia Non è L'arena.

Per questa puntata speciale che si confronterà con il calcio su Rai1, il programma di La7 avrà come ospite la dottoressa Serafina Strano, la guardia medica vittima di stupro nel settembre dello scorso anno, e sarà dedicato ampio spazio alla questione delle molestie e delle violenze sessuali alle donne. Quindi si parlerà del caso dell'ex Giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato di stalking e lesioni personali ad alcune sue allieve.

Quindi Giletti tornerà sul caso dell'autista dell'Atac (azienda dei trasporti pubblici di Roma Capitale) Micaela Quintavalle, licenziata dopo la sua apparizione alle Iene in cui denunciava malfunzionamenti dei mezzi pubblici, e sarà in studio assieme agli ex parlamentari Nunzia De Girolamo e Stefano Esposito. Fra gli altri ospiti di Non è l'Arena, interverranno per parlare del Def e dei rapporti tesi tra Italia ed Europa Matteo Colaninno, Massimiliano Romeo, Giulio Sapelli, Irene Tinagli, Luca Telese e comparirà in un'intervista anche Tito Boeri, finito nell'occhio del ciclone per l'attacco di Matteo Salvini ai suoi danni.