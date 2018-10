Ascolti Tv Auditel: la Pace Fiscale fa volare la Gruber. Palombelli doppiata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 15 ottobre vedono Lilli Gruber con Otto e mezzo in onda su La7 surclassare la concorrente Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4.

Il programma di La7 è costante vincitore della disfida dello share nella fascia dell'access prime time, ma questa volta il trionfo è stato schiacciante. Il dibattito sulla Pace Fiscale che vedeva impegnati nello studio di Lilli Gruber, Sebastiano Barisoni, Gianrico Carofiglio, Massimo Giannini e Antonio Padellaro ha portato Otto e mezzo a 2.112.000 spettatori per uno share dell'8,07%. Mentre Stasera Italia ha raccolto 1.190.000 spettatori (4,76%) nella prima parte per poi precipitare - in sovrapposizione con Lilli Gruber - a 1.045.000 spettatori (3,96%) nella seconda.

Anche Stasera Italia, con ospiti Maurizio Belpietro, Antonio Caprarica, Claudio Cerasa e Stefano Fassina, era incentrato sull'asse Lega-m5s messo a dura prova dalla necessità di intendersi sulla Pace Fiscale - intesa poi andata a buon fine - ma a conti fatti è evidente che, nella stessa fascia oraria, gli spettatori preferiscono l'approfondimento del programma di La7 a quello di Rete4.

In prime time, sullo stesso canale, Nicola Porro con Quarta Repubblica ha poi recuperato qualche punto di share rispetto al traino della Palombelli, arrivando al 4,31% di share con 808.000 spettatori, perdendo però la partita con Presa Diretta su Rai3, che ha conquistato 1.221.000 spettatori pari al 5.67%. Se contiamo anche nel preserale il magro bottino di 696.000 spettatori (3,54%) raccolto da Mario Giordano con il suo Fuori dal coro, possiamo decisamente affermare che, a qualche mese dal restyling, l'informazione di Rete4 stenta ancora a risollevarsi e, nel caso di Stasera Italia, minaccia di perdere ulteriore terreno a favore di La7.