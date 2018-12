Ascolti Tv Auditel: Una Poltrona per due batte la Santa Messa e Papa Francesco

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 24 dicembre in prime time, registrano una Vigilia di Natale di fuoco con Papa Francesco "contro" Gerry Scotti, e il Vaticano sullo sfondo della "contesa". In prima serata su Rai1 Papa Bergoglio ha celebrato la Santa Messa di Natale. E al tempo stesso, su Canale 5, Gerry Scotti ha presentato il Concerto di Natale 2018 in Vaticano, per la regia di Roberto Cenci, con ospiti Anastacia, José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Alvaro Soler, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso e Giovanni Caccamo, Andrea Griminelli e Gheorghe Zamfir.

Su Rai2, per i telespettatori più giovani è andato in onda il film Disney Frozen - Il regno di ghiaccio, mentre su Rai3 veniva trasmesso il 42° Festival del circo di Montecarlo condotto da Melissa Greta Marchetto.

Su Rete4, il film western La conquista del West con James Stewart e su Italia1, il tradizionale appuntamento del 24 dicembre, ovvero il film cult del 1983 Una Poltrona per due. Per finire, su La7, il film Disney Pomi d'ottone e manici di scopa del 1971 con Angela Lansbury.

Cha ha vinto la disfida dell'Auditel della Vigilia di Natale? Ecco i dati.

Nella serata di ieri, lunedì 24 dicembre 2018, su Rai1 la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale in Vaticano ha segnato 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di sharee - clamoroso - su Italia 1 Una Poltrona per Due ha raccolto ben 2.233.000 spettatori con il 13.1% superando il Papa per share e telespettatori e anche Gerry Scotti per individui all'ascolto.

Quanto agli altri dati, Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha totalizzato 1.972.000 spettatori pari al 10.7% di share, il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 1.811.000 spettatori pari al 10.4%, il film La Conquista del West 270.000 spettatori con l’1.8% di share e il cult Disney Pomi d’ottone e manici di scopa 558.000 spettatori con uno share del 3%.

L'anno scorso, il 24 dicembre 2017, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco aveva conquistato 2.827.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale aveva raggiunto 2.463.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio aveva raccolto 2.413.000 spettatori (12.6%) e su Italia 1 Una Poltrona per Due aveva totalizzato 2.282.000 spettatori con il 12.5% di share.