Ascolti Tv Auditel: la Roma vince la serata, Rai2 sul podio con la Porta Rossa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 6 marzo 2019 vedono, in prime time, Rai1 con l’incontro di Champions League Porto-Roma vincere la serata con 4.821.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 il film in replica Benvenuti al Sud ha convinto 2.923.000 spettatori pari al 12.8% di share, mentre su Rai2 la fiction La Porta Rossa 2 ha totalizzato 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian raggiunge quota 1.225.000 spettatori (5.9%), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli si è assestato a 2.273.000 spettatori pari a uno share del 10.3%. Su Rete4 The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca ha segnato 877.000 spettatori con il 4.1% di share, superando La7 con il film Nomad – The Warrior che ha interessato 573.000 spettatori con uno share del 2.4%.