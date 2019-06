Ascolti Tv Auditel: La sai l'ultima? Canale 5 sbeffeggia Rai1 e la Clerici

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 21 giugno 2019 fotografano in prime time uno scenario ormai televisivamente estivo. Su Rai1 continuano gli omaggi a Franco Zeffirelli con La traviata - Dall'arena di Verona diretta dal regista recentemente scomparso e condotta da Antonella Clerici. Su Rai2, dal canto suo, continua il Campionato Europeo Under 21 con l'incontro di calcio Francia - Croazia, mentre su Rai3 è ripreso il programma condotto da Paolo Mieli La grande storia, dedicato questa volta alla Crisi del 1929.

Su Rete4, il film di Clint Eastwood con Angelina Jolie Changeling (2008), mentre su Canale 5 ha esordito il nuovo ciclo di La sai l'ultima? condotto da Ezio Greggio, con Maurizio Battista, Nino Formicola, Biagio Izzo, Scintilla, Romina Pierdomenico e l'ospite speciale della prima puntata Iva Zanicchi. Su Italia 1 il film Battleship (2012) con Liam Neeson, mentre su La7 è andato in onda il meglio di Propaganda Live condotto da Zoro alias Diego Bianchi. Su Tv8 la replica de La notte dei record con il padrone di casa Enrico Papi e sul Nove la Nations League di Pallavolo Maschile con il match Italia - Serbia.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 La Traviata ha raccolto 1.927.000 spettatori pari al 12.5% di share, mentre Canale 5 con La Sai l’Ultima? domina la serata con 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 la partita di calcio Under 21 Francia-Croazia ha convinto una media di 1.219.000 spettatori per il 6.4% di share, mentre su Italia 1 Battleship ha totalizzato 1.062.000 spettatori con il 6.1% di share. Paolo Mieli su Rai3 con La Grande Storia ha segnato 894.000 spettatori con uno share del 4.8%, superato da Rete4 e da Changeling con i suoi 878.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 il meglio di Propaganda Live si è fermato a 505.000 spettatori con uno share del 3.5%, doppiando però TV8 con la replica de La Notte dei Record che ha catalizzato l'1.7% con 291.000 spettatori. Il Nove con la partita di Pallavolo Maschile relativa alla Nations League Italia-Serbia ha interessato invece 324.000 spettatori (1.7%).

Parte bene il nuovo ciclo di La Sai L'Ultima, che conquista la serata lasciando al palo La Traviata condotta da Antonella Clerici, ultimamente piuttosto sfortunata per quanto riguarda le performance Auditel. Rai2 con l'Under 21 continua fra alti e bassi, classificandosi questa volta sul podio dei canali più visti, battendo Italia 1 e Rai3. Da segnalare che, in access prime time, Techetechetè interrotto bruscamente per lasciar spazio alla Traviata, ha segnato comunque 3.120.000 telespettatori con uno share del 17% superando il programma di Rai1 in prime time e insidiando su Canale 5 Paperissima Sprint, che nella sua durata completa, ha registrato 3.259.000 telespettatori con uno share del 17,4%.