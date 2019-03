Ascolti Tv Auditel: La7 cresce? Ma se i suoi programmi sono fermi al palo

Gira un trionfale comunicato stampa di La7, secondo il quale la rete è in crescita e i suoi programmi sono in grande spolvero, e ottengono performance Auditel "migliori rispetto a Italia1 e Rete4".

Peccato che, dati alla mano, solo per fare qualche esempio, DiMartedì condotto da Giovanni Floris soccomba financo alle telenovelas di Rete4; L'aria che tira perda contro Corrado Augias e il suo Quante Storie su Rai3; Tagadà di Tiziana Panella sia costantemente asfaltato da Barbara Palombelli con Lo Sportello di Forum in onda su Rete4.

Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita vengono regolarmente lasciati nella polvere dal film di Italia1 e, l'ultima volta, perfino da TV8 con il calcio.

E che dire di Non è L'arena condotto da Massimo Giletti la domenica in prime time, settimanalmente più che doppiato da Fabio Fazio su Rai1, dalla fiction di Canale 5, battuto da The Good Doctor su Rai2 e dalle Iene su Italia1? Ieri, finendo sotto il 6% di share, è stato superato anche da Tv8 con la Moto Gp.

Per non parlare delle serate di lunedì, mercoledì e sabato nelle quali, senza talk show, l'asticella dello share di La7 si ferma al 3% al massimo. Dati per cui trionfare?