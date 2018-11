Ascolti Tv Auditel: Lilli Gruber regina di La7 con il suo Otto e mezzo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di La7 incoronano da tempo una regina incontrastata. Lei, Lilli Gruber, che - come una rossa e fiammante fuoriserie macina chilometri a velocità supersonica - fa incetta di punti di share, sgominando ogni concorrenza nella sua fascia oraria.

A contrastarla ci ha provato Paolo Del Debbio, ci ha provato Maurizio Belpietro, ci hanno provato Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili, ci ha provato soprattutto Barbara Palombelli campionessa di ascolti a mezzogiorno con Forum. Ma anche quest'ultima si è dovuta arrendere al "bulldozer" Lilli, che giornalmente fa il doppio di audience rispetto a Stasera Italia.

A Lilli non piace che la si definisca "aggressiva", quindi le riserveremo la definizione "determinata e risoluta senza però rinunciare a un'innata grazia femminile". Fasciata nelle mise di Giorgio Armani, tacco a stiletto d'ordinanza, dizione impeccabile e l'eloquio forbito ma non stucchevole della perfetta divulgatrice, la giornalista tira le fila del suo talk show televisivo come una sapiente burattinaia con le sue marionette. Gli ospiti in studio, a prescindere dalla loro autorevolezza o dal rilievo della carica politica, non possono che sottostare al piglio professionale della Rossa nazionale, che li "blandisce" quando occorre ma che è giustamente pronta a "bacchettarli" se sgarrano.

Difficilmente infatti a Otto e mezzo i toni si sono esageratamente riscaldati né il "pollaio" ha mai prevalso sul dibattito serio. Merito di una sapiente scelta dei personaggi in studio, certo, ma merito soprattutto dell'inflessibile professionalità della Gruber che non fa sconti a nessuno e che si mette sempre al servizio del telespettatore.

Un successo tutto meritato, dunque, che dopo anni di programmazione non perde smalto e non accenna a calare, tanto che Otto e mezzo è ormai assurto a faro e punto di riferimento nel buio tempestoso di questi anni complicati. Un faro, e un'oscurità, in cui la "guardiana" Gruber assicura giornalmente l'innesco di un punto luminoso, piccolo o grande che sia, da seguire per non smarrirsi del tutto.