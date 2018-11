Ascolti Tv Auditel: Lilli Gruber sbarca in USA, una serata con Michelle Obama

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 19 novembre 2018 offriranno agli osservatori del settore un nuovo interessante contendente in prima serata.

A combattere contro il Grande Fratello Vip su Canale 5 e la nuova fiction di Rai1 Nero a metà con Claudio Amendola, a sostenere l'offensiva di Quarta Repubblica su Rete4 e di Report su Rai3 ecco che, su La7, Lilli Gruber tenterà un esperimento in prime time su La7, dopo i grandi successi nel preserale.

Con una puntata speciale di Otto e mezzo annunciata financo da una paginata del Corriere della Sera, infatti, la giornalista e conduttrice con gli ospiti Marianna Aprile e Beppe Severgnini focalizzerà il suo sguardo acuto e puntuale sull'ex first lady Michelle Obama, reduce dalla pubblicazione della sua autobiografia Becoming - La mia storia, ora uscita anche in Italia per i tipi della Garzanti.

Come andranno gli ascolti di un simile programma non esattamente mainstream rispetto alle tematiche calde del momento nel nostro Paese, e per giunta in una serata ricca di agguerriti concorrenti? Riuscirà insomma Lilli a fare il colpaccio battendo sia Nicola Porro sia Sigfrido Ranucci (senz'altro in pensiero per lo scontro inatteso con la corazzata Gruber nel loro slot) oppure soccomberà ai capricci dell'Auditel? Quanti punti di share rosicchierà ai due programmi, o viceversa - nella peggiore delle ipotesi per la Rossa nazionale - quanti gliene strapperanno? A domani l'ardua (e interessantissima) sentenza.