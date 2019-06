Ascolti Tv Auditel: Live - Non è la D'Urso chiude con bilancio ultrapositivo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel hanno sorriso alla nuova scommessa del mercoledì di Canale 5, ovvero quel Live - Non è la D'Urso che ha visto Barbarella tentare la difficile sfida di una prima serata in cui regnano il Commissario Montalbano o la Champions League, la Serie A, l'Under 21 e tutte le possibili declinazioni del calcio in prime time.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Barbara D'Urso aveva volato molto basso, confidando in una media del 14% di share. Le sue aspettative si sono rivelate piuttosto pessimistiche, visto che l'ultima puntata ha chiuso con 2.620.000 telespettatori e il 18.3% di share (19.4% di share sul target commerciale), e con picchi di 3.500.000 spettatori e del 30% di share. Un successo che si riscontra anche nel pubblico più giovane, con il 22% di share tra i 15-34enni e il 24% di share relativo al target 25-34 anni.

In generale, la media del programma è stata del 16,3% di share, in crescita costante, e con puntate record che hanno visto sintonizzarsi 4.000.000 spettatori circa con il 20% di share.

Molto contento il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri che ha parlato di "sfida stravinta: risultati eccezionali in continua crescita, numeri record su web e social e un’identità forte e incisiva che ha reso questo programma un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori".

E ancora: "Una formula vincente capace di coniugare approfondimenti giornalisti, interviste esclusive a momenti più divertenti ed emozionanti. Barbara d’Urso è il cuore di questa macchina: una grande professionista che ieri ha chiuso una stagione da record. Grazie a lei e a tutto il team Videonews che ha lavorato incessantemente a questo nuovo grande successo di Canale 5".

Insomma, malgrado fosse impegnata su altri tre fronti (Domenica Live, Pomeriggio Cinque, e più tardi con il Grande Fratello che la conduttrice ha rivitalizzato), Barbara D'Urso ha corso un rischio di sovraesposizione ma la sua audacia (e il suo spirito di fedeltà all'azienda) l'ha premiata e ha salvato il mercoledì sera di Canale 5 (dato per perso vista la concorrenza di cui sopra), riuscendo ad arginare le corazzate di Camilleri e del calcio con ottimi risultati, e talvolta riuscendo perfino vincitrice. Barbarella può dunque andare in vacanza più che soddisfatta.