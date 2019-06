Ascolti Tv Auditel: Diane Keaton umilia Vasco Rossi. Porro batte Sottile

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 il film Appuntamento al parco (2017) con Diane Keaton scontrarsi con la partita di Calcio valevole per il Campionato Europeo Under 21 Germania-Danimarca su Rai2, mentre su Rai3 è andata in onda la prima puntata del programma di cronaca e approfondimento condotto da Salvo Sottile Prima dell'Alba.

Su Rete4 tornava Prima Repubblica condotto da Nicola Porro, mentre su Canale 5 è stato di scena Vasco Rossi con la serata evento Vasco Rossi - Siamo Solo Noi con il commento di Gerry Scotti. Su Italia 1 il film Tower Heist - Colpo ad alto livello (2011) con Ben Stiller e su La7 il film Suspect - Presunto colpevole (1987) con Cher, Liam Neeson e Dennis Quaid.

Chi avrà vinto la sfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 il film Appuntamento al Parco con il 14,6% e 2.974.00 spettatori di share batte Vasco Rossi - siamo solo noi su Canale 5 che si ferma al 13,9% con 2.550.000 individui all'ascolto. Su Rai2 Germania-Danimarca Under 21 ha totalizzato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share, battuta da Italia 1 con il film Tower Heist: Colpo ad alto livello e i suoi 1.382.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Salvo Sottile con Prima dell’Alba debutta con 897.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica fa boom con 977.000 spettatori e il 6.4% di share. Su La7 Suspect – Presunto Colpevole segna invece 665.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ha ottenuto 502.000 spettatori con il 2.8%.