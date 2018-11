Ascolti Tv Auditel: Mago Crozza porta il Nove sul podio dei canali più visti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 22 novembre 2018 hanno visto in prime time Maurizio Crozza battere un nuovo record di ascolti.

Fratelli di Crozza Live in onda sul Nove è risultato infatti il terzo programma più visto per numero di spettatori, terzo dietro a colossi quali Tale e Quale Show su Rai1 e Scherzi a Parte su Canale 5.

Vediamo i dati: Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.602.000 spettatori pari al 23% di share, battendo Canale 5 con Scherzi a Parte che si è fermato a 3.028.000 spettatori pari al 15.3% di share. Ma Fratelli di Crozza (1.326.000 spettatori per il 5,5& di share) ha superato Nemo – Nessuno Escluso su Rai2 (958.000 spettatori pari al 4.3% di share); il film The accountant su Italia 1 (1.151.000 spettatori - 5.4%); Il film Qualcosa di Nuovo su Rai3 (1.112.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%); Propaganda Live su La7 (961.000 spettatori con uno share del 5.2%), mentre nel caso di Quarto Grado (1.043.000 spettatori per il 5,7% di share), il mattatore genovese ha battuto ampiamente il numero di individui all'ascolto sfiorando lo stesso share per un semplice decimale di distacco.

Una nuova serata da record per il Maurizione nazionale, il quale in ogni puntata ci strabilia con nuovi personaggi ed esilaranti parodie, coniugando immenso talento e grandiosi risultati, ars comica e share, mettendo d'accordo critica e pubblico. Congratulazioni vivissime a lui e alla sua squadra.