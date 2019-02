Ascolti Tv Auditel: Mahmood Saviano e Fazio sfidano Isola dei Famosi e Giletti

Gli ascolti tv e i dati Auditel di domenica 10 febbraio 2019 vedranno riprendere la disfida in prime time con i consueti tre contendenti principali: Fabio Fazio su Rai1 con Che tempo che fa e Che tempo che fa - Il Tavolo, L'Isola dei Famosi su Canale 5 e Massimo Giletti con Non è l'Arena su La7.

Fazio si aggiudica vari pezzi da novanta, ovvero il vincitore del Festival di Sanremo conclusosi ieri, Mahmood, che riproporrà il suo brano Soldi. Sempre reduce da Sanremo sarà presente in studio Virginia Raffaele, e nella seconda parte arriverà anche Achille Lauro, nel mirino mediatico per le polemiche sulla sua Rolls Royce.

Ospiti di Fabio Fazio saranno anche Roberto Saviano e il regista Claudio Giovannesi, che presenteranno La paranza dei bambini, il film tratto dall'omonimo romanzo di Saviano, in concorso in questi giorni al Festival di Berlino e in uscita nei nostri cinema mercoledì 13 febbraio.

Interverrà quindi Luca Zingaretti, insieme al cast principale del Commissario Montalbano che tornerà su Rai1 da lunedì 11 febbraio con due nuovi episodi: Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco.

Carlo Cottarelli illustrerà la situazione dei conti italiani, e sarà anche ospite Giovanni Grasso, giornalista e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, autore del libro Il caso Kaufmann che racconta la Norimberga e la Germania degli anni 30.

Nella seconda parte del programma, Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, oltre agli "ospiti fissi o semi-fissi" Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica e Lello Arena, ospiterà Luca Argentero, attualmente al cinema con il film Copperman, diretto da Eros Puglielli, in cui interpreta il ruolo di un candido supereroe: Altri due giovani rappresentati del cinema italiani ospiti del Tavolo saranno Michele Riondino e Laura Chiatti, protagonisti del film Un'avventura, diretto da Marco Danieli, una romantica storia d'amore raccontata sulle note delle canzoni di Battisti-Mogol, in uscita nei cinema per San Valentino, giovedì prossimo 14 febbraio.