Ascolti Tv Auditel: Mara Venier dei Miracoli, Rai1 dovrebbe farle un monumento

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 marzo 2019 vedono Domenica In condotto da Mara Venier conquistare 2.809.000 spettatori pari a uno share del 17.5%, nella prima parte, e 2.335.000 spettatori pari a uno share del 15.7%, nella seconda parte. Ascolti nella media per questa edizione di grande successo dello storico contenitore del dì di festa in onda su Rai1, ma non esattamente così "nella media" se li confrontiamo con quelli dell'anno scorso.

Prendiamo per amor di correttezza gli ascolti di domenica 11 marzo 2018: nella passata edizione, nella stessa fascia oraria, le sorelle Cristina e Benedetta Parodi totalizzavano 1.980.000 spettatori pari a uno share dell’11%, nella prima parte e 1.595.000 spettatori pari a uno share del 9.1% nella seconda.

Un'autentica carneficina per Rai1. Una carneficina la cui reiterazione è stata evitata dal ritorno all'ovile di Zia Mara. Che nel caso specifico recupera, rispetto all'anno scorso, la bellezza di circa un milione di spettatori rispetto a quelli attirati dalle "Parodi Sisters" e ben sei punti di share. Sei punti di share che, tradotti in contatti, significano soldoni a palate per gli sponsor e per Rai1.

Non soltanto, quindi, come abbiamo scritto in un articolo qualche giorno fa (clicca qui per leggere), Canale 5 ha commesso un errore marchiano a lasciarsi scappare la Venier, ma Rai1 ha fatto l'affare della sua vita a riprenderla fra le braccia, in quanto la sua dipartita dalle Tv del Biscione danneggia la concorrenza e al tempo stesso fa crescere esponenzialmente Viale Mazzini. A quando, dunque, un monumento di Mamma Rai per Mara dei Miracoli?