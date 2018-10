Klaus Davi attacca Mara Venier per la vicenda Cucchi e riesuma il caso Tripodi

Klaus Davi attacca pesantemente Mara Venier su facebook e su Twitter, mentre la bionda conduttrice è nello studio di Domenica In e, nel suo seguitissimo salotto, sta tenendo banco la vicenda di Stefano Cucchi con ospite la sorella Ilaria.

Laddove la Venier si commuove al racconto della sorella del ragazzo, il giornalista e opinionista affida uno spietato messaggio ai social network rivolto alla padrona di casa del contenitore di Rai1 e scrive: "Onore al brigadiere Carmine Tripodi ucciso dalla 'Ndrangheta in totale solitudine. Ma su di lui non vedrete né talk show né prime serate perché non frega nulla a nessuno! Chiedete alla Venier che ospiti i suoi congiunti e vedrete cosa risponderà".

Il brigadiere 25enne Carmine Tripodi fu assassinato in Calabria la sera del 6 febbraio 1985 da un commando che gli sparò vari colpi di arma da fuoco. Il giovane, ferito gravemente, riuscì a estrarre la pistola e a fare fuoco ferendo uno dei suoi sicari, ma perse purtroppo la vita nell'agguato. I suoi presunti assassini, tutti appartenenti alle cosche della 'Ndrangheta locale, nei processi a loro carico furono assolti in blocco, tanto che - a conti fatti - l'omicidio del povero Tripodi - al quale ha reso recentemente maggio il Ministro dell'Interno Salvini in occasione della sua visita in Calabria - è a tutt'oggi irrisolto.

Klaus Davi, neanche troppo fra le righe, sembra protestare per il tanto spazio conferito alla vicenda Cucchi in questi giorni (vicenda che ha tenuto banco nei telegiornali e in tutti i talk show politici o meno, e che anche oggi, come già detto, ha fatto il bello e il cattivo tempo a Domenica In), evidenziando invece il velo di silenzio della Rai sul caso di un carabiniere ammazzato come un cane più di trent'anni fa e i cui congiunti non hanno mai avuto giustizia. Mara Venier risponderà alla reprimenda di Klaus Davi e inviterà in studio i parenti del brigadiere Tripodi?