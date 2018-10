Ascolti Tv Auditel: Mara Venier sfida Barbara D'Urso con Elisabetta Gregoraci

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 21 ottobre vedranno tornare in campo le due primedonne del pomeriggio festivo, ovvero Mara Venier con Domenica In su Rai1 e Barbara D'Urso con Domenica Live su Canale 5.

La disfida si fa infuocata, con botte e risposte continue (velate o meno) tra le due regine di share, e ciascuna delle due cerca di aggiudicarsi l'ospite più "attira-audience" possibile.

E a tal proposito, a chi ha pensato Mara Venier per la prossima puntata di Domenica In? Nientemeno che all'ex signora Briatore... Elisabetta Gregoraci. Dopo la fine del rapporto sentimentale che la legava all'imprenditore, la bellissima bruna calabrese ricompare per la prima volta in Tv per svelare alla Venier e al pubblico tutti i dettagli della crisi con il marito Flavio, consolatosi con la bionda Taylor Mega, diva dei social.

L'intervista in esclusiva di Mara Venier alla Gregoraci, ora legata a Francesco Bettuzzi, è un'idea piuttosto azzeccata, che avvicina sempre più il format di Domenica In a quello consolidato del concorrente Domenica Live, che ha sempre puntato - con successo - sul "gossip". Dopo una domenica trasversalmente monopolizzata dai personaggi nati alla corte di Maria De Filippi e della sua società Fascino PGT, ecco che la Venier tenta il colpaccio sfruculiando le vicissitudini sentimentali di una coppia chiacchieratissima come quella che univa Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore.

Cosa s'inventerà Barbara D'Urso per passare al contrattacco?