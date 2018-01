Ascolti Tv Auditel, Maria De Filippi dominatrice assoluta, Rai asfaltata.

Gli ascolti Tv e l'Auditel di sabato 27 gennaio vedono il trionfo incontrastato di Maria De Filippi che straccia Rai1 e più o meno tutti gli altri competitor.

Su Rai1, infatti, il film Il Labirinto del Silenzio si è fermato a 2.791.000 spettatori con il 12.34% di share. Su Canale 5 invece C’è Posta per Te – in onda dalle 21.26 alle 0.38 – ha conquistato 5.594.000 spettatori pari al 28.59% di share. Mentre La Buonanotte di C’è Posta Per Te ha totalizzato 2.733.000 spettatori con il 28.13%.

Su Rai2 NCIS ha convinto 1.412.000 spettatori con il 5.84% di share mentre l'episodio dal titolo Bull ha raccolto 1.205.000 spettatori pari al 5.25% di share.

Su Italia 1 L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 1.737.000 spettatori (7.41%). Su Rai3, dal canto suo, La Linea Verticale con Valerio Mastandrea ha registrato 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 4.62%, nel primo episodio, e 982.000 spettatori con uno share del 4.19% nel secondo episodio.

Su Rete4 The Asian Connection registra 702.000 spettatori con il 3.02% di share. Su La7, la trasmissione dedicata alla Giornata della Memoria, Razza umana – Speciale Enrico Mentana ha totalizzato 692.000 spettatori con uno share del 2.87%.