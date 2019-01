Ascolti Tv Auditel: Maria De Filippi e Ricky Martin asfaltano Bologna-Juventus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 12 gennaio 2019 vedono un prime time ricco di contendenti. Fra i quali la partita di Coppa Italia Bologna-Juventus su Rai1, il debutto del nuovo ciclo di C'è Posta per te su Canale 5 condotto da Maria De Filippi e con Ricky Martin fra gli ospiti, Fabrizio De Andrè - Principe Libero ovvero la fiction in replica per il ventennale della morte di "Faber" su Rai2, la prima puntata di Quante Storie di Sera condotto da Corrado Augias su Rai3.

Chi avrà vinto la disfida degli ascolti? Vediamo i dati.

Maria De Filippi ha decisamente surclassato il calcio. Su Rai1 il match Bologna-Juventus ha conquistato 4.196.000 spettatori pari al 17.7% di share, battuto da Canale 5 con C’è Posta per Te che ha totalizzato 5.842.000 spettatori pari al 29.8% di share.

Su Rai2 la fiction in replica Fabrizio De Andrè – Principe Libero ha convinto 1.370.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Le 5 Leggende ha totalizzato 1.248.000 spettatori (5.3%), mentre Rai3 con Le Parole della Settimana – dalle 20.43 alle 21.57 – segna 1.792.000 spettatori e il 7.5%. A seguire Quante Storie di Sera ha raccolto 928.000 spettatori pari a uno share del 3.9%. Su Rete4 U.S. Marshals – Caccia senza tregua segna 874.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre su La7 la serie Little Murders raggiunge 455.000 spettatori con uno share del 2.5%.