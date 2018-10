Ascolti Tv Auditel: Maria De Filippi influencer di Domenica In e Domenica Live

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 14 ottobre dovranno tenere conto del riproporsi della disfida tra Domenica In su Rai1 e Domenica Live su Canale5, disfida che per il momento ha visto trionfare tre volte su quattro Mara Venier su Barbara D'Urso.

Per la nuova battaglia domenicale, questa volta, la bionda conduttrice della tv pomeridiana festiva ha pensato di invitare nel suo salotto Stefano De Martino, il ballerino, coreografo e presentatore Tv nato professionalmente con Amici di Maria De Filippi e catapultato al centro del mirino del gossip per le sue storie sentimentali con Emma Marrone e Belen.

D'altra parte, nel salotto di Barbara D'Urso, sarà ospite l'imprenditore Giorgio Manetti, divenuto celebre quale corteggiatore di Gemma Galgani negli studi di Uomini e donne, storico programma di Maria De Filippi.

A conti fatti, una domenica televisiva trasversalmente fondata su personaggi nati, cresciuti e allevati alla corte della Maria nazionale, che funge da "influencer" - se così si può dire - di quasi tutti i programmi televisivi di Rai e Mediaset. Il Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e l'Isola dei Famosi, per citarne solo tre di spicco in onda su Canale 5, sono popolati (e spesso puntellati) dai reduci da programmi della De Filippi, e sulla Rai il Festival di Sanremo ha visto tra i vincitori e tra i conduttori reduci di Amici (Marco Carta, la già citata Emma e Valerio Scanu sono solo qualche esempio). E che dire di Tale e Quale Show, che in ogni edizione, ospita qualche nome divenuto noto nei gettonatissimi programmi di Maria?

E gli ospiti previsti oggi pomeriggio a Domenica In e Domenica Live suggellano quello che possiamo definire "l'indotto di Maria", confermando l'egemonia incontrastata della bionda conduttrice, apparsa timidamente agli esordi come "semplice "consorte di Maurizio Costanzo, e divenuta negli anni il personaggio più potente, popolare e influente della Tv italiana, pubblica e privata.

Chi si aggiudicherà la sfida domenicale di questa settimana tra Mara Venier e Barbara D'Urso? Chiunque dovesse trionfare, la vincitrice sarà sempre e comunque Maria De Filippi.