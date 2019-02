Ascolti Tv Auditel: Maria De Filippi occupa il weekend e si prepara al trionfo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2019 vedranno una protagonista di prima qualità dividersi tra due prime serate... e con grandi probabilità di vincerle entrambe.

Non soltanto, infatti, Maria De Filippi sarà in onda sabato sera su Canale 5 in prime time con il suo C'è Posta per te contro Amadeus e il suo Ora o Mai Più (che, pur perdendo contro la corazzata De Filippi, si comporta egregiamente), ma la bionda campionessa di ascolti occuperà anche il prime time di venerdì con il primo speciale di Uomini e Donne che va a rompere le uova nel paniere a quell'altra conduttrice bionda di Antonella Clerici, che era già sicura di trionfare con il suo Sanremo Young su Rai1.

Profittando dell'effetto Ariston, Antonellina sentiva di poter risollevare le sorti della sua carriera appannata dopo la débàcle di Portobello, decimato dalla De Filippi... la stessa De Filippi che invece la Clerici si ritroverà contro questa sera!

Insomma, tutto è possibile, e non è detto che Uomini e Donne trionfi contro Sanremo Young, che avrà come ospite speciale John Travolta. Ma le probabilità giocano ampiamente a favore del programma di Canale 5 e, salvo sorprese, Maria De Filippi - che per l'occasione ha richiamato il suo storico autore Luca Zanforlin - dovrebbe aggiudicarsi anche la serata di venerdì oltre a quella di sabato. In pratica, Maria - da sola - regge in piedi le sorti delle prime serate di Canale 5, altrimenti in crisi di ascolti...

Uomini e Donne, quinto programma in prime time affidato a De Filippi, dopo Tu sì que vales, C'è Posta per te, Amici e Temptation Island, vincerà anch'esso la disfida dell'Auditel? Tutti gli occhi sono puntati sulla battaglia fra le due primedonne bionde di questa sera.