Ascolti Tv Auditel martedì 21 maggio: Cortellesi contro Ventura, chi ha vinto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 21 maggio 2019 hanno visto tornare, in prime time, Simona Ventura con The Voice of Italy in onda su Rai2. A sfidarla direttamente, su Rai1, il film Rush del 2013, mentre su Rai3 abbiamo assistito alla 35ma puntata di #CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer. Sia il talk di Rai3 sia quello di La7 sono stati monopolizzati dal dibattito sulle imminenti Elezioni Europee 2019, previste per il 26 maggio prossimo.

Su Rete4, consueto appuntamento con le telenovelas Il Segreto e Una Vita, su Canale5 il film Come un gatto in Tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, su Italia1 un altro film, 300 - L'Alba di un Impero e su La7 il solito approfondimento politico con DiMartedì condotto da Giovanni Floris.

Chi avrà vinto la sfida dell'Auditel?

Sette giorni fa, su Rai2 The Voice of Italy raggiungeva 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai3 #Cartabianca si fermava a 1.096.000 spettatori pari a uno share del 5.1%, superata da Rete4 con Il Segreto e i suoi 1.738.000 spettatori con il 6.9% di share e Una Vita con 1.269.000 spettatori (6%). Su La7 DiMartedì raccoglieva invece 1.757.000 spettatori e uno share dell’8%.