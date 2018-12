Ascolti Tv Auditel: Boom Biancaneve e i Sette Nani su Rai1, bene Unici su Rai2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 25 dicembre 2018 vedono in prime time i palinsesti rivoluzionati in occasione del Santo Natale. Rai1 ripropone il classico di Walt Disney Biancaneve e i Sette Nani (1937); Rai2 una puntata speciale di Unici condotta da Giorgio Verdelli dal titolo Non Stop - la Stagione dei Talenti e dedicata al programma cult degli anni Settanta Non Stop diretto dall'indimenticato Enzo Trapani; Rai3 il film Una notte al museo (2006) con Ben Stiller; Canale 5 il film del 1994 Miracolo nella 34ma strada con Richard Attemborough; Italia 1 lo spettacolo con Paolo Ruffini Up & Down; Rete4 la telenovela Il segreto e a seguire Una vita; La7 il film di animazione Rango del 2001.

Da segnalare anche sul Nove il classico Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre (1979) con Bud Spencer e su Tv8 il film Natale per due (2011) con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano.

Chi ha vinto la serata? Vediamo i dati.

Su Rai1 Biancaneve e i sette Nani fa il botto e conquista 4.644.000 spettatori pari al 21.4% di share, doppiando Canale 5 con Miracolo nella 34° strada che si ferma a 2.091.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Unici ha convinto invece 1.226.000 spettatori pari al 6.2% di share, battendo su Italia 1 Up e Down e i suoi 957.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Una Notte al Museo ha totalizzato 1.054.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%, superando Rete4 e la telenovela Il Segreto con i suoi 1.094.000 spettatori e il 5% di share, e la telenovela Una Vita che raccoglie il 4.9% e 986.000 spettatori. Su La7 Rango segna 466.000 spettatori con uno share del 2.2%, su TV8 Un Natale per Due il 3.1% con 665.000 spettatori e sul Nove Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre h387.000 spettatori (1.8%).