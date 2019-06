Ascolti Tv Auditel: Rita Pavone floppa di brutto, Berlinguer stende Merlino

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 25 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 il debutto della nuova serie ospedaliera americana The Resident, con i primi tre episodi interpretati da Matt Czuchry ed Emily VanCamp. Su Rai2 è andato invece in onda Woodstock - Rita racconta, il chiacchieratissimo omaggio ai 50 anni di Woodstock narrato da Rita Pavone. Su Rai3 l'ultima puntata della stagione di CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer.

Su Rete4, la sesta puntata di Freedom - Oltre il Confine condotto da Roberto Giacobbo, mentre su Canale 5 è tornata in replica la serie poliziesca Rosy Abate con Giulia Michelini. Su Italia 1 spazio a Transformers Ⅱ - La vendetta del caduto (2009) con Shia La Beouf.

Su La7 L'aria che tira - Prima serata condotto da Myrta Merlino, su Tv8 il film del 1992 con Renato Pozzetto Infelici e contenti e sul Nove La vacanza perfetta, questa volta dedicata al "Cilento" con Francesco Facchinetti.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai 1 The Resident ha conquistato 2.724.000 telespettatori per uno share del 15,4%, mentre su Rai 2 Woodstock - Rita racconta si è fermato a 355.000 telespettatori con uno share del 2,4%. Su Rai 3 #Cartabianca ha segnato 1.142.000 telespettatori pari a uno share 6,5%, mentre su Canale 5 Rosy Abate ha totalizzato una media di 2.121.000 telespettatori per uno share del 11,6%. Su Italia 1 Il film Transformers - La vendetta del caduto ha convinto 1.009.000 telespettatori con uno share del 6%, battuto da Rete 4 con Freedom - Oltre il confine e i suoi 1.087.000 telespettatori per uno share del 6,1%. Su La7 L'Aria che Tira - Speciale ha ottenuto invece 711.000 telespettatori pari a uno share del 4,5%. Su Nove La vacanza perfetta ha invece totalizzato 366.000 telespettatori con uno share del 1,8%. Il film Infelici e Contenti su Tv8 raccoglie invece 432.000 spettatori con il 2.3%.

Parte bene la serie The Resident su Rai1, fa flop clamoroso Rita Pavone con Woodstock, Bianca Berlinguer chiude in bellezza CartaBianca battendo Myrta Merlino e il suo L'Aria che Tira serale, bene Roberto Giacobbo con Freedom.