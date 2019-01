Ascolti Tv Auditel martedì 9 gennaio 2019: Gruber straccia Floris e Berlinguer

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 9 gennaio 2019 vedono ancora una volta consolidarsi un assioma: Lilli Gruber, con il suo Otto e mezzo in onda in access prime time su La7, è la giornalista televisiva conduttrice di un talk show politico più seguita dagli italiani.

Ieri sera, in particolar modo, dalle 20,30 fino alla mezzanotte i canali erano occupati da ben quattro programmi di approfondimento: Otto e mezzo, per l'appunto, Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli su Rete4, #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e sempre su La7 il DiMartedì di Giovanni Floris.

Ebbene, i dati parlano chiaro: Stasera Italia, in diretta concorrenza con Otto e mezzo, è stato a tutti gli effetti doppiato. Lilli Gruber ha infatti totalizzato 2.184.000 spettatori con l'8,2 % di share, mentre Barbara Palombelli e i suoi ospiti si sono dovuti accontentare di 1.104.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 1.277.000 (4.7%) nella seconda. #Cartabianca si è, dal canto suo, fermato a 1.242.000 spettatori pari a uno share del 5.5%, mentre DiMartedì ha radunato davanti al video 1.668.000 spettatori con uno share del 7.3%.

La Rossa nazionale ieri sera aveva ospiti il filosofo Massimo Cacciari in collegamento, e in studio il Ministro Giulia Bongiorno e il giornalista Luca Telese, che hanno dato vita a un dibattito piuttosto infuocato nel quale l'ex sindaco di Venezia si è infervorato contro le politiche antimigratorie di Matteo Salvini, in particolare per la vicenda delle due navi che da giorni solcano in Mediterraneo in cerca di un porto nel quale sbarcare.

La reazione accalorata di Cacciari contro il ministro Bongiorno ha pagato in termini di audience contribuendo a far impennare, ma non è certo una novità da parte di Otto e mezzo, i dati di ascolto di La7.